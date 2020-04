Türkiyənin Kocaeli bölgəsində hamilə qadın həyat yoldaşı ilə bərabər koronavirusa yoluxub.

Xroniki bronxit xəstəliyi olan 28 yaşlı, 8 aylıq hamilə Betül Aydın həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq dünyasını dəyişib.

Ancaq qadının bətnindəki körpə həkimlər tərəfindən əməliyyatla xilas edilib.

Betül Aydının həyat yoldaşı Rəcəb Aydının isə hələ də Derince Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında müalicəsi davam edir.

Milli.Az

