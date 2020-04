"Goldman Sachs": ABŞ iqtisadiyyatında 34% azalma olacaq

ABŞ-ın “Goldman Sachs” investisiya bankı bu ilin II rübündə ölkə iqtisadiyyatının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34% kiçiləcəyini proqnozlaşdırır.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə bankın hesabatında bildirilir.

Hesabata görə, bu ilin ortalarında ABŞ-da işsizlik səviyyəsi 15%-ə yüksələcək.

Bununla belə, ekspertlər III rübdə ABŞ iqtisadiyyatının özünü bərpa edəcəyini və ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 19% artacağını gözləyirlər:

“Koronavirusun gəlir və xərclər üzərində uzunmüddətli təsirinin qalma riski olsa da, hesab edirik ki, Federal Ehtiyat Sistemi (FED) və hökumətin aqressiv siyasəti bu məsələdə həlledici olacaq”, - sənəddə qeyd olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.