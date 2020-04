"ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrindən heç biri və ya digər dövlətlət Dağlıq Qarabağı müstəqil və suveren dövlət kimi tanımır".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin martın 31-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçirilmiş qondarma "seçkilər"lə bağlı yaydığı bəyanatda bildirilib.

"Həmsədrlər bu "seçkilərin nəticələri"ni Dağlıq Qarabağın hüquqi statusuna təsir kimi qəbul etmirlər. Eyni zamanda nəticələrin heç bir şəkildə Dağlıq Qarabağın son statusunu və ya münaqişənin davamlı və dinc yolla nizamlanması üzrə aparılan danışıqların sonucunu əvvəlcədən müəyyənləşdirmədiyini vurğulayırlar", - sənəddə vurğulanıb.



