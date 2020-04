ABŞ-ın onlayn daşınmaz əmlak üzrə şirkəti müştərilərinə kompensasiya ödəyəcək

ABŞ-ın onlayn daşınmaz əmlak və turizm sektorunda fəaliyyət göstərən “Airbnb” şirkəti koronavirusun (COVİD-19) yayılması ilə əlaqədar rezervasiyaları ləğv olunan ev sahiblərinin zərərlərini kompensasiya etmək üçün 250 milyon ABŞ dolları məbləğində yardım paketi hazırlayır.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm ümumi çıxarış haqqının 25%-ni təşkil edir.

Məlumata görə, yardım paketi Çin istisna olmaqla martın 14-dən - mayın 31-nə qədər rezervasiyaları ləğv olunan ev sahiblərini əhatə edəcək.

Qeyd edək ki, şirkət bu yaxınlarda dünya miqyasında 100 min tibb işçisini pulsuz yaşayış yerləri ilə təmin edəcəyini açıqlamışdı.



