Onlayn rejimdə işimizi səmərəli qura bilmişik - Mirhacib Məcid

“Onlayn şəkildə fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq, işimizi səmərəli qura bilmişik” .

Bunu Publika.az-a açıqlamasında “5 Media” şirkətinin rəhbəri Mirhacib Məcid deyib.

M.Məcid qeyd edib ki, koronavirusla əlaqədar informasiya bol olduğundan işlər daha da artıb: “Biz artıq ofisdən yox, evdən çalışırıq. Yəni əməkdaşlarımız onlayn şəkildə fəaliyyət göstərir. İşlər çox olsa da, növbəli şəkildə evdən işləməyə davam edirik. Müzakirələri vatsap, messencer platformalarında həyata keçirərək mövzuları müəyyənləşdiririk. Yəni hər bir saytımız üzrə ayrılmış qruplar var və biz daim orada əlaqə saxlayırıq”.

Məhərrəm Əliyev

