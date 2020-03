İtaliyada son sutka ərzində 837 nəfər koronavirusdan (COVID-19) dünyasını dəyişib, 4053 yeni yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Mülki Müdafiə xidmətinin rəhbəri Ancelo Borrelli bildirib.



Onun sözlərinə görə, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 105 mindən çoxdur. İndiyədək 12 min 428 nəfər həyatını itirib.

