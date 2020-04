UEFA "Başakşehir" klubunu cərimələdi

UEFA Türkiyənin "Başakşehir" klubunu 1 500 avro cərimələyib.

"Report"un məlumatına görə, buna İstanbul təmsilçisinin azarkeşlərinin Danimarka "Kopenhagen"i ilə Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda fişəng yandırmaları səbəb olub. Cərimə qərar kluba daxil olduqdan sonra 90 gün ərzində ödənməlidir.

Qeyd edək ki, martın 12-də "Fatih Terim" stadionunda keçirilmiş matç "Başakşehir"in qələbəsi ilə yekunlaşıb. Cavab görüşünün koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar nə vaxt keçiriləcəyi məlum deyil.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.