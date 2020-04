Koronavirusa yoluxan Türkiyə millisinin sabiq qapıçısı Rüştü Rəcbərin vəziyyəti ağırdır.

Publika.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, veteran futbolçu xəstəliyi ağır formada keçirir. Onun səhhətinin ağır olması həkimləri narahat edir.

Qeyd edək ki, keçmiş qapıçının koronavirusa yoluxduğu iki gün əvvəl müəyyən edilib.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.