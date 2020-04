Gürcüstanda komendant saatının tətbiqinə başlanıldı

Gürcüstanda ümumi karantin rejimi çərçivəsində komendant saatının tətbiqinə start verilib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, saat 21:00-dan 06:00-dək davam edəcək vaxt ərzində bütün ölkə ərazisində həm piyadalar, həm də nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam qadağan olunub.

Gürcüstan hökuməti vətəndaşları komendant saatının tələblərinə əməl etməyə çağırıb. Qaydaları pozan fiziki şəxslər 3 min lari (910 ABŞ dolları), hüquqi şəxslər isə 15 min lari (4 554 ABŞ dolları) məbləğində cərimə olunacaqlar.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası ilə bağlı qonşu ölkədə aprelin 21-dək fövqəladə vəziyyət, bu gündən etibarən isə ümumi karantin elan edilib.



