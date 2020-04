Səhnə nitqinin danışığı üzrə britaniyalı müəllim, "Ulduz müharibələri" filmində mayor rolunu oynamış Kaluana Ematta rolunu oynamış aktyor Endrü Cek 76 yaşında koronavirusdan ölüb.

“Report" xəbər verir ki, bu barədə aktyorun nümayəndəsi Djill Makkalouya istinadən “Evening Standard” nəşri bildirib.

"O, bu səhər Çertsidə Müqəddəs Pyotr xəstəxanasında COVID-19-dan öldü", - Makkalou qəzetə açıqlamasında bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.