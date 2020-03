Dünyada koronavirusa (COVİD-19) yoluxanların və ölənlərin sayı yenidən artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son məlumatlara görə, COVİD-19 infeksiyasına yoluxanların sayı 842 min 801 nəfərə çatıb.



Bu günədək 41 min 425 insan koronavirusdan dünyasını dəyişib. Virusa yoluxmuş 176 min 504 xəstə sağalaraq evə buraxılıb.

