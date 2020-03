Səhnə danışığı üzrə britaniyalı müəllim, “Ulduz müharibələri” filmində rol almış aktyor Endrü Cek koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 76 yaşlı aktyor London yaxınlığında yerləşən Müqəddəs Pyotr xəstəxanasında vəfat edib.

Mənbə Endrü Cekin həyat yoldaşı Qabriel Rojersin hazırda Avstraliyada karantində olduğunu da bildirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.