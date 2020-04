İsraildə COVID-19 diaqnozu ilə həyatını itirən xəstələrin sayı 20-yə çatıb, indiyədək bu virusa yoluxanlar isə 5358 nəfərdir.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, 5358 virus daşıyıcısından 94-nün vəziyyəti ağırdır, 20 nəfər ölüb, 224 nəfər isə sağalıb.

