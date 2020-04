Rusiyanın paytaxtı Moskvada koronavirus diaqnozunun qoyulduğu daha 5 nəfər ölüb.

Bu barədə “Report” TASS-a istinadən xəbər verir.

"Moskvada təsdiq edilmiş pnevmaniyadan və koronavirus testinin müsbət nəticə verdiyi beş pasiyent öldü”, - deyə Koronavirusla bağlı vəziyyətə Nəzarət və Monitorinq üzrə Operativ Qərargahdan bildirilib.

Qeyd edilir ki, koronavirusdan ölən bütün yaşlı pasiyentlərdə digər xəstəliklər də müşahidə edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.