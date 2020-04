Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 36 min nəfəri ötüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb.

Məlumata görə, dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 750 min nəfərdən artıqdır.



