Xalqı acından ölür, amma raket istehsal edir - Pompeo

İraqda ABŞ vətəndaşları və diplomatik nümayəndəliklərinə edilən hücumlara adekvat cavab verəcəyik.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo deyib.

“Xalqı aclıqdan öldüyü halda bəziləri (İran nəzərdə tutulur - red.) hələ də raket və bomba istehsal etməyə davam edir”, - deyə ABŞ rəsmisi bildirib.

Qeyd edək ki, İran generalı Qasım Süleymaninin ABŞ tərəfindən öldürülməsindən sonra superdövlətin İraqda olan diplomatik nümayəndəlikləri müntəzəm raket atəşinə məruz qalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.