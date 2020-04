Dünyanın ən gözəl qadınlarından biri olaraq tanınan amerikalı supermodel Bella Hadid, "Vogue" jurnalı üçün soyunub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, kameralar qarşısına keçən Hadid bir-birindən cazibəli fotolarla yadda qalıb. Çəkilişlərdən olan görüntüləri fotoqraf Kris Kolls öz "İnstagram" səhifəsində yayımlanıb.

Ağ-qara fotoşəkildə model, əli ilə çılpaq sinəsini örtərək kameralara poz verib.

Milli.Az

