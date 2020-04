İngiltərədə dağ keçiləri koronavirus səbəbindən karantinə alınan Llandidno şəhərinə axın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərə enən heyvanlar yol kənarındakı kollarla, bitkilərlə qidalanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

