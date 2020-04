Dünya şörhətli model Emili Ratakovski Instagram paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az bildirir ki, "Gone girl" filmi ilə tanınan aktrisa və model Emili Ratakovski şəxsi Instagram hesabında açıq-saçıq şəklini yayıb.

O, karantin günlərində çılpaq halda kamera qarşısına keçib. Modelin paylaşımları qısa zamanda 1 milyon dəfə bəyənilib.

Qeyd edək ki, Emili 1991-ci ildə Londonda, Vestministerdə doğulub. Əslən Amerikalıdır.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.