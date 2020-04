“Azərsu” sosial şəbəkələr üzərindən xidmət göstərəcək

“Azərsu” ASC koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükələrin qarşısının alınması məqsədilə vətəndaş qəbuluna müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə əlaqədar müraciətlərin internet üzərindən "Skype” proqramı vasitəsilə edilməsi üçün videoqəbul xidməti təşkil edib.

Publika.az xəbər verir ki, bundan başqa, ASC “WhatsApp" xidməti vasitəsilə də müraciətlərin qəbulunu davam etdirir.

Müraciətlərin operativ həllini təmin etmək məqsədilə hər bir sukanal idarəsi üzrə də “WhatsApp" nömrələri təyin edilib. Vətəndaşlar aşağıda qeyd olunan "Skype” ünvanları və “WhatsApp" nömrələri vasitəsilə həftə içi (1-ci – 5-ci günlər) birbaşa müraciət edə bilərlər.

Qeyd edək ki, şənbə və bazar günləri isə 955 Zəng Mərkəzinə, azersu.aparat1, azersu.aparat2, azersu.aparat3 "Skype” ünvanlarına, həmçinin (+99455) 209-95-59 “WhatsApp" nömrəsinə müraciət etmək xahiş olunur.

