Çin növbəti fəlakətlə üz-üzə: Onlarla ölü var

Çinin cənub-qərbində yerləşən Sıçuan əyalətindəki meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə çatıb.

Milli.Az xəbər verir ki, onların əksəriyyəti yanğınsöndürəndir. Məlumata görə, alovun genişlənməsinin qarşısını almaq üçün 2 min yanğınsöndürən cəlb olunub. Yanğınlar 3 gün əvvəl başlayıb və qısa müddət ərzində əhatəsini genişləndirib.

Yanğınsöndürənlər hələ ki alovun genişlənməsinin qarşısını almaqda acizdir. Alov artıq yaşayış məntəqələrinə çatıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.