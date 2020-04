ABŞ Venesuelada keçid hökuməti formalaşdırmağı təklif etdi

Rəsmi Vaşinqton Venesuelada hazırkı prezident Nikolas Maduro tərəfdarlarının iştirakı ilə müvəqqəti hökumətin formalaşdırılmasını dəstəkləyir.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Maykl Pompeo bildirib.

Bu halda diplomat qeyd edib ki, yeni formalaşdırılacaq hökumətdə nə Maduro olmalıdır, nə onun əsas rəqibi - müxalifət lideri Xuan Quaydo.

Birləşmiş Ştatların xarici siyasət idarəsinin başçısı deyib ki, ABŞ-ın planına əsasən, seçkilərə qədər ölkəyə beş nəfərlik şura rəhbərlik etməlidir. Onun üzvləri parlament tərəfindən üçdə iki səs çoxluğu ilə seçilməlidir.

Pompeonun sözlərinə görə, bu, ABŞ Venesuelaya tətbiq etdiyi sanksiyaların ləğvinə gedən yolda ilk addım ola bilər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.