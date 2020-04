Portuqaliyada 14 yaşlı yeniyetmə koronavirus səbəbi ilə vəfat edib

Milli.Az xəbər verir ki, Vitor Godinhonun, psoriaz (pullu dəmirov) xəstəliyindən başqa heç bir xəstəliyi olmayıb.

Statistikaya görə, yeniyetmə Avropada COVİD-19 səbəbi ilə vəfat edən ən gənc insandır.

Qeyd edək ki, Portuqaliyada koronavirus daşıyıcılarının rəsmi sayı 5 962 nəfərdir. Virus qurbanlarının sayı isə 119 nəfərdir. (ölkə.az)

Milli.Az

