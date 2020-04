Almaniya avtomobil sənayesinin gələcəyi ürəkaçan deyil

Ekspertlər Almaniya avtomobil sənayesinin gələcəyini acınacaqlı hal kimi dəyərləndiriblər.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, onların proqnozuna görə, hazırda bu sahədə fəaliyyət göstərən 830 min işçinin təqribən 100 mini bu gün dünyanı cənginə alan COVID-19 pandemiyası nəticəsində işlərini itirəcəklər.

Avtomobil istehsalının pandemiyadan əvvəlki səviyyəsinin tam bərpası üçün isə ölkəyə ehtimal ki, 10 il gərək olacaq!

Artıq bu il alman avtomobillərinə tələbat 15 faiz aşağı düşəcək. Adi iş rejimində təxminən 1,7 milyon avtomobil satılmamış qala bilər.

Ekspertlər sahənin tezliklə bərpası üçün ƏDV-nin ləğv olunmasını təklif ediblər.

Milli.Az

