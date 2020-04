Evdə qonaqlıq etməyin cəzası - İki ay ev dustaqlığı

Türkiyə hökuməti koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün həyata keçirdiyi tədbirləri bir qədər də sərtləşdirib.

Milli.Az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, gecə evində qonaqlıq edən 4 nəfər polis tərəfindən həbs edilib.

İstanbulun Böyükçəkməcə bölgəsində keçirilən əyləncəli mərasimin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra polis hərəkərə keçib. Mərasimin təşkilatçısı olan Elif K. və saxlanılan başqa 3 nəfərə iki ay ev dustaqlığı cəzası kəsilib. Qonaqlığa qatılan 7 nəfər isə müxtəlif məbləğlərdə cərimə olunub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.