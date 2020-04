Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aktrisası Gülçöhrə Abdullayevanən son paylaşımı kədərləndirib.

Milli.Az xəbər verir ki, o, anası və bacısının məzarı üstə çəkilən fotosunu "Facebook" səhifəsində yayımlayıb.

Aktrisa paylaşımını "Qaldım iki məzar arasında. Biri bacım, biri anam. İkisi də mənə əziz. Hansına ağlayacağımı bilmirəm",- deyə şərh edib. (ölkə.az)

Milli.Az

