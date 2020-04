Məşhur şirkət tibbi maskalar buraxacaq

İtaliyanın idman avtomobilləri istehsalçısı şirkəti "Automobili Lamborghini" Sant-Aqatadaki zavodunun emalatxanalarının bir hissəsində tibbi maskalar buraxılacağını bəyan edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə şirkətin saytında xəbər verilib.

Tibbi qorunma vasitələri Bolonyadakı Sant Orsola-Malpigi xəstəxanası üçün emal ediləcək.

"Hər gün pandemiya ilə ön cərgələrdə döyüşdə olanlarla ittifaqda işləyərək və dəstəkləyərək bu müharibəyə qalib gələcəyik", - şirkətin baş direktoru Stefano Domenikale deyib.

Zavodun gündə 1000 maska və 200 digər qoruyucu vasitələr istehsal edəcəyi gözlənilir.

Milli.Az

