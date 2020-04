ABŞ-ın Aydaho ştatında 6,3 maqnitudasında zəlzələ qeydə alınıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi seysmoloji mərkəzi bildirib.

Zəlzələnin episentri 146 min əhalisi olan Boyse şəhərindən 151 kilometr şimal-şərqdə, ocağı isə 33 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və itkilər barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.