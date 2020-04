Saç rənginin insan ömrünə İNANILMAZ TƏSİRİ - ARAŞDIRMA

İngilis alimləri tünd saçlı insanların qısa ömürlü olduqlarını təsbit edib.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, tədqiqat “Nature Communications” jurnalında dərc edilib. Kembric Universiteti Klinik Tibb Məktəbinin mütəxəssisləri bir neçə yüz min insanın genini təhlil edib. Tədqiqatın nəticələrində məlum olub ki, tünd saçlı insanlar cinsi yetkinlik yaşına daha tez çatır.

Üstəlik, cinsi yetkinliyin erkən başlamasının şəkərli diabet və ya ürək xəstəliyi kimi təhlükəli xəstəliklərin inkişaf riskini artırdığı da iddia olunub. Belə ki, mütəxəssislər saç rəngi və cinsi yetkinliyin beyində piqmentasiya, eyni zamanda cinsi vəzlərin yetkinləşməsini tənzimləyən hormonların sərbəst buraxılması üçün cavabdeh olan hipofiz vəzi ilə bağlandığına inanırlar.

Daha əvvəl koreyalı elm adamları keçəllik və iş sürəti arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirmişdi. Belə ki, həmkarlarından daha sürətli işləyən kişilərin daha tez keçəlləşdiyi qənaətinə gəlinmişdi.

Aytən Məftun

