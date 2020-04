“Subaru” koronavirusa görə istehsalını müvəqqəti dayandırdı

Yaponiyanın “Subaru” avtomobil şirkəti koronavirusun yayılmasına görə istehsalı üç həftəlik dayandırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Kiodo” informasiya agentliyi bildirib.

Məlumata görə, bu vaxt ərzində korporasiya 70 min avtomobil istehsal edə bilərdi. Amma koronavirus pandemiyasına görə şirkət Qumma prefekturasındakı zavodunda istehsalı dayandıracaq.

Qeyd edilir ki, korporasiyanın 10 min əməkdaşının iş yerləri saxlanılacaq.

“Subaru” Qumma prefekturasındakı zavodda “Impreza” modeli və Şimali Amerika bazarları üçün “Forester” modellərini istehsal edir. Onun məhsulu korporasiyanın qlobal satışının 70%-ini təşkil edir.

Şirkət martın 23-dən ABŞ-ın İndiana ştatındakı zavodunun fəaliyyətini dayandırıb. Zavod aprelin 7-də açılmalı idi, ancaq istehsalın yenilənməsi tarixi aprelin 20-ə qədər təxirə salınıb.



