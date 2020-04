Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı 348-ə çatıb

08:52

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Qazaxıstanda koronavirus infeksiyasına yoluxmanın daha 5 halı qeydə alınıb: Şımkent şəhərində - 1, Türküstan bölgəsində - 4 nəfər.

Beləliklə ölkədə ümumilikdə koronavirusa yoluxanların sayı 348-ə yüksəlib.

03:11

Qazaxıstanın Atırau bölgəsində daha 3 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Trend-in Kazinform-a istinadən verdiyi məlumata görə, 1 aprel 2020-ci tarixinə ölkədə 343 koronavirusa yoluxma halı baş verib.

COVİD-19 virusuna yoluxma halları ən çox Nur-Sultan və Alma-Ata şəhərlərində (178 və 82) müşaidə edilir.

