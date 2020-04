Subaru Yaponiyada zavodlarının işini dayandıracaq

Yaponiyanın avtomobil istehsalçısı Subaru yeni növ koronavirusun yayılması təhlükəsi ilə əlaqədar ölkənin bütün müəssisələrində istehsalı dayandırdığını elan edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə yapon milli televiziyası xəbər yayıb.

Bildirilir ki, zavodlarda işlər aprelin 11-dən mayın 1-nə qədər dayandırılacaq.

Daha əvvəl Nissan avtokonserni martın 31-dən Yaponiyanın qərbindəki Fukuoka prefekturundakı zavodunda istehsal xəttini müvəqqəti olaraq saxlamaq qərarına gəlib.

Yaponiyada hazırda 2,9 mindən çox koronavirusa yoluxma halları var, 77 ölüm qeydə alınıb.

Milli.Az

