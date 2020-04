Daha bir ölkədə koronavirus aşkarlandı - Yer kürəsini ələ keçirməsinə çox az qaldı

Şərqi Afrika ölkəsi Burundidə yeni tip koronavirusa (Kovid-19) ilk yoluxma faktı aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Tanzaniya vasitəsilə ölkəyə daxil olan 5 nəfərdən 2-də koronavirusun simptomları aşkarlanıb.

Xəstələr Bumerec Xəsətəxanasında müalicə edilir. Pandemiyanın ölkədə yayılmasının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər tamamlanıb.

Qeyd edək ki, qitənin 54 ölkəsindən yalnız Malavi, Komorlar Birliyi, Lesoto, Sao Tome, Prinsipe və Cənubi Sudanda koronvirusa rast gəlinməyib.

Son məlumatlara görə, dünyada 859 min 338 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 42 min 334 nəfəri ölüb, 178 min 125 nəfəri sağalıb.

Burundi ilə birlikdə koronavirusa rast gəlinən ölkələrin sayı 203-ə çatıb.

Zümrüd

