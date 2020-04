900 məhbus koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar azad edilib

Nyu-York hakimiyyəti yeni növ koronavirusun yayılması təhlükəsi ilə əlaqədar 900 məhbusu azadlığa buraxıb.

APA "TASS"-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Bill de Blazio mətbuat konfransında bildirib.

"Dünən axşam saatlarında 900 məhkum cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edildi", - deyən Blazio rəqəmin hələ son olmadığını da vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, kampaniya bundan sonra davam edəcək.

Blazio bunun xroniki və digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən məhbusların yoluxmasının qarşısını almaq üçün edildiyini bildirib.

Milli.Az

