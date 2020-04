ABŞ prezidenti Donald Tramp yeni növ koronavirus səbəbindən Alabama, Kanzas, Rod-Aylend və Pensilvaniya bölgələrinə dair "Böyük Fəlakət Bəyannaməsi"ni yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da "Böyük Fəlakət Bəyannaməsi" ilk dəfə bir xəstəlik üçün bir ABŞ prezidenti tərəfindən istifadə edilib.

Qeyd edək ki, bu Bəyannamə hökümət nümayəndələrinə bəzi səlahiyyətlər verir. Bəyannamənin məqsədi isə fəlakət vəziyyətindəki bölgəni əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaqdır.

Mənbə: bbc.com

