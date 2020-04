Koronavirus pandemiyasının ciddi sosial-iqtisadi təsirləri olacağını söyləyən BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş böhran qarşı qlobal miqyasda görülən tədbirlərin yetərli olmadığını bildirib.

“Report” “Deutsche Welle”yə istinadən xəbər verir ki, A.Quterreş koronavirus pandemiyasının İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaşanan ən böyük böhran olduğunu açıqlayıb.

Baş katib benəlxalq ictimaiyyəti pandemiya və COVID-19 xəstəliyinin səbəb olduğu sosial-iqtisadi dağıntıya qarşı daha güclü və təsirli şəkildə mübarizə aparmağa çağırıb: “Bu da yalnız hamı bir araya gələrsə, siyasi oyunları bir yana qoyub insanlığın təhlükədə olduğunu başa düşərsə, mümkün olacaq”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.