Türkiyəli aktrisa Pınar Denizin nənəsi vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisanın nənəsi 11 gündür koronavirus səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

P.Denizin nənəsi 2 gün əvvəl yoluxduğu infeksiyadan dünyasını dəyişib.

Milli.Az

