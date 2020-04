Türkiyədə vəziyyət pisləşir - Nazirlər son rəqəmləri açıqladı

Türkiyədə koronavirus pandemiyasına yoluxma sayı artıb.

Publika.az xəbər verir ki, son 24 saatda 2 min 704 nəfərdə infeksiya aşkarlanıb. Bununla da yoluxanların sayı 13 min 531-ə çatıb.

46 nəfər dünyasını dəyişib. Ümumilikdə, ölənlərin sayı 214-dür. 213 nəfər xəstəliyə qalib gəlib.

Səhiyyə naziri Fahrettin Koca test sayını ötən günə nisbətdə 25,2% artırdıqlarını açıqlayıb. Ölkə miqyasında 92 min 403 nəfər testdən keçirilib.

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu TRT-yə müsahibəsində bildirib ki, xarici ölkələrdə Türkiyənin 98 vətəndaşı koronavirusdan ölüb.

Zümrüd

