Tanınmış aktyor Kıvanç Tatlıtuğ özünü yaxşı hiss etmədiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, özünü pis hiss edən kino ulduzu narahat olduğu üçün koronavirus testi verib.

Testin nəticələri hələ açıqlanmayıb.

