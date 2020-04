76 yaşlı britaniyalı aktyor Endryu Cek koronavirusdan vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Ulduz müharibələri" filmində çəkilən aktyor bu gün səhər Londondakı xəstəxanaların birində dünyasını dəyişib.

Cekin həyat yoldaşı isə hazırda Avstraliyada karantində olduğu üçün əri ilə vidalaşa bilməyəcək.

Milli.Az

