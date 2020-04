Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin rəhbəri, baş infeksionist Amiran Qamkrelidzenin oğlu Nikoloz Qamkrelidze koronavirusdan sağalıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə o, özünün “Facebook” səhifəsində bildirib.

N.Qamkrelidze xəstəxananı tərk etdiyini və özünütəcriddə qalacağını yazıb.

Qeyd edək ki, bu günə qədər Gürcüstanda 115 nəfər koronavirusa yoluxub ki, onların 22-si sağalıb.



