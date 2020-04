Türkiyə İtaliya və İspaniyaya yardım göndərdi

Türkiyə koronavirusdan ən çox zərər çəkmiş ölkələrdən olan İtaliya və İspaniyaya yardım göndərib.

“Report” “Anadolu”ya istinadən xəbər verir ki, yardımı ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi gerçəkləşdirib.

“Milli Müdafiə Nazirliyinə aid fabriklərində yerli və milli imkanlarla istehsal edilən müxtəlif tipdə maska, tibbi geyim və antibakterial mayedən ibarət tibbi məhsullar COVID-19 ilə mübarizə çərçivəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə aid təyyarə ilə İtaliya və İspaniyaya göndəriləcək”.

Qeyd edək ki, yardım göndərən təyyarə Etimesqut hərbi hava bazasından artıq yola düşüb.



