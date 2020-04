Elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının təmin olunması və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tələb və tövsiyələrinə uyğun tədbirlər davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, paytaxtda koronavirus infeksiyasının yayılması hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə sosial izolyasiya tədbirləri, məhdudiyyətlər gücləndirilməkdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.