Milli Məclisin Aparatında kadr islahatları davam etdirilir.

Aqşin Hümbətov Milli Məclis Sədrinin köməkçisi vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Mill Məclisin Sədrinin əvvəlki köməkçisi Fizuli Abbasov parlamentin Analitik informasiya şöbəsinə baş məsləhətçi təyin olunub. (report)

