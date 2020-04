Koronavirusla mübarizə aparmağın səmərəli yolu tapıldı

Rusiyanın "Skolkovo" mərkəzinin alimləri bakteriya, göbələk və viruslara qarşı səmərəli mübarizə aparmağın yolunu tapıblar.

Milli.Az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, söhbət "Meqnaril" adı verilən soyuq plazma ilə işlənilən sudan gedir.

Alimlərin sözlərinə görə, müəyyən kimyəvi proseslər sayəsində virus hüceyrələrini məhv edə bilən "aqressiv" oksigen və hidrogen formaları yaranır.

Qeyd etmək lazımdır ki, maskaların və fərqli səthlərin təmizlənməsi üçün istifadə edilməsi mümkün olan bu maye insana təhlükə yaratmır və olduqca ucuzdur.

Hal-hazırda alimlər ixtira ilə bağlı müvafiq patentin alınması ilə əlaqədar işlər görür.

Milli.Az

