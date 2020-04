Koronavirusun müalicəsinin EFFEKTİV ÜSULU kəşf edildi

HonqKonq Universitetinin alimləri koronavirusun müalicəsinin xüsusi üsulunu kəşf edib.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, infeksiyaya qarşı mübarizədə artıq xəstə olan antikorları (sonradan qazanılmış immunitet) ehtiva edən qan zərdabının köçürülməsi kömək edə bilər. Bu barədə “South China Morning Post” məlumat yayıb.

Çinli mikrobioloqlar bədəndəki protein quruluşu ACE2 (anqiotensin çevirici ferment 2) ilə insan arasındakı oxşarlığı nəzərə alaraq gəmirici üzərində təcrübələr aparıb. Virusun bədən hüceyrəsinə nüfuz etməsi üçün protein reseptor hesab olunur.

İnfeksiyanın ilk həftəsində heyvanların ağciyərlərində, traxeya, immunitet sistemində və bağırsaqlarda ağır simptomlar mövcud olub. Sonra tədricən bəzi gəmiricilər yaxşılaşmağa başlayıb, çəkiləri bərpa olunub və qanda antikorlar görünməyə başlayıb.

Tədqiqatçılar qan serumundan sağlam gəmiriciyə köçürmək üçün istifadə edib və sonra onu koronavirusa yoluxdurub. Bu vəziyyətdə bədəndə viral yükün on qat daha az olduğu ortaya çıxıb. Bundan əlavə, təcrübə zamanı məlum olub ki, yoluxmuş heyvanlar onlarla eyni qəfəsdə olan sağlam heyvanları yoluxdura bilər. İndi bir qrup alim insanlarda müvafiq tədqiqatlar aparmaq üçün tibbi etika komitəsindən təsdiq gözləyir.

Qeyd edək ki, martın 28-də Federal Biotibb Agentliyi (FMBA) “Mefloxin” preparatının köməyi ilə koronavirus infeksiyası üçün müalicə sxemini təqdim edib. Sxem Çin və Fransada COVID-19-un müalicəsi təcrübəsi əsasında hazırlanıb. “Mefloxin” hüceyrələrdə koronavirusun sitopatik təsirinə, həmçinin virusun səbəb olduğu iltihab reaksiyasının aktivləşməsinə mane olur.

Aytən Məftun

