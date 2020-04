Bir neçə gün öncə koronavirusa yoluxan Türkiyə millisinin sabiq qapıçısı Rüştü Rəçbərin vəziyyəti ağırdır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki,bu barədə İspaniyanın "Marca" nəşri xəbər yayıb.

Bildirilib ki, hazırda xəstəxanada olan veteran oyunçunun səhhəti həkimləri narahat edir.

Qeyd edək ki, Rüştü Rəçbərdə koronavirusun simptomları martın 29-da aşkarlanmışdı.

Milli.Az

