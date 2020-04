Bakıda bağ evindən külli miqdarda pul oğurlamış şəxs tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, Xəzər RPİ 1-ci PŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Mərdəkan qəsəbəsi ərazisindəki bağ evlərinin birindən 49.000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən, orada gözətçi işləyən Astara rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş R.Rəhmanov saxlanılıbAraşdırmalar davam etdirilir.

