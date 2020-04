Çində koronavirusun meydana gəldiyi Vuhan şəhərində uzun müddətdən sonra yeni bir yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin xəbər agentliyi "Xinhua" məlumat yayıb. Yeni aşkar edilən yoluxmanın xaricdən şəhərə gələn bir şəxsdə olduğu bildirilib.

Ümumilikdə isə son günlərdə virus Çində öz təsirini itirməkdədir. Son 1 həftədə ölkədə 200-dən az yoluxma halı aşkarlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.