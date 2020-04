Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə ölkə iqtisadiyyatına 2 milyard lari (609 milyon ABŞ dolları) məbləğində birbaşa yardım ayrılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş naziri Giorgi Qaxaria bildirib.

Onun sözlərinə görə, koronavirusla mübarizə üçün böhran büdcəsində 351 milyon lari (107 milyon ABŞ dolları) nəzərdə tutulub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.